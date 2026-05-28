Oddi: «Gattuso? Dicono che sia uno di quelli che si fa sentire! Mi auguro che la società lavori bene»

Giancarlo Oddi, ex Lazio, si è soffermato sul destino dei biancocelesti e su molto altro! Le dichiarazioni

Ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, ha commentato la scelta di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore dei biancocelesti e ha analizzato le prospettive della squadra. Oddi ha sottolineato le sfide che attendono il club, tra il reinserimento dei giovani e la necessità di ritrovare compattezza tra dirigenza, tecnico e squadra. Le sue dichiarazioni:

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GATTUSO – «Si dice che Gattuso sia un tecnico molto presente e deciso nello spogliatoio. Alla Lazio servono giocatori con personalità, ma più che sul nuovo allenatore mi affido alla speranza che la società rinforzi la squadra sul mercato. Se hai giocatori di qualità, sei chiamato a rendere al massimo; altrimenti capita quanto abbiamo visto recentemente».

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SOCIETA’ – «Mi auguro che la dirigenza operi con criterio, ma da tifoso mi aspetto un passo avanti rispetto all’ultima stagione. L’uscita di scena di Sarri è già un segnale, considerando il rapporto logorato con il presidente. Ora resta da vedere come si comporterà Gattuso».

CONDIZIONE – «La situazione resta la stessa: serve che il club crei le condizioni migliori affinché il tecnico possa lavorare al massimo. Tutto il resto dipende dalla speranza che i tifosi tornino allo stadio. Senza il loro supporto, ogni progetto perde significato».