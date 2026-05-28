Hanno Detto
Oddi: «Gattuso? Dicono che sia uno di quelli che si fa sentire! Mi auguro che la società lavori bene»
Giancarlo Oddi, ex Lazio, si è soffermato sul destino dei biancocelesti e su molto altro! Le dichiarazioni
Ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, ha commentato la scelta di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore dei biancocelesti e ha analizzato le prospettive della squadra. Oddi ha sottolineato le sfide che attendono il club, tra il reinserimento dei giovani e la necessità di ritrovare compattezza tra dirigenza, tecnico e squadra. Le sue dichiarazioni:
Ultimissime Lazio LIVE: nostra intervista a Manfredini e il futuro di Romagnoli
GATTUSO – «Si dice che Gattuso sia un tecnico molto presente e deciso nello spogliatoio. Alla Lazio servono giocatori con personalità, ma più che sul nuovo allenatore mi affido alla speranza che la società rinforzi la squadra sul mercato. Se hai giocatori di qualità, sei chiamato a rendere al massimo; altrimenti capita quanto abbiamo visto recentemente».
SOCIETA’ – «Mi auguro che la dirigenza operi con criterio, ma da tifoso mi aspetto un passo avanti rispetto all’ultima stagione. L’uscita di scena di Sarri è già un segnale, considerando il rapporto logorato con il presidente. Ora resta da vedere come si comporterà Gattuso».
CONDIZIONE – «La situazione resta la stessa: serve che il club crei le condizioni migliori affinché il tecnico possa lavorare al massimo. Tutto il resto dipende dalla speranza che i tifosi tornino allo stadio. Senza il loro supporto, ogni progetto perde significato».
News
La Lazio sceglie l’attaccante: il sogno di Gattuso
Rino Gattuso ha già dimostrato di avere le idee molto chiare per l'attacco bianconceleste. La richiesta a Lotito è precisa:...
Mercato Lazio, il Torino segue con attenzione Mandas! Le ultime news
Mercato Lazio, Christos Mandas è piombato nel taccuino della dirigenza del Torino! Il greco può restare in Serie A: i...
Lazio, Gattuso pronto al rilancio: Lotito e Fabiani promettono quattro-cinque acquisti
La Lazio inizia la programmazione della prossima stagione con dei punti fermi: arriveranno dei colpi imprescindibili per alzare il livello...