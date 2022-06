Oddi: «La Lazio deve prendere un altro portiere oltre Carnesecchi»

Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio, ha parlato della situazione Carnesecchi dopo l’operazione alla spalla: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato così di Marco Carnesecchi:

«La Lazio la sua scelta l’ha fatta, anche la telefonata di Lotito all’ortopedico che ha operato Carnesecchi lo dimostra. Ora il discorso è tecnico, riguarda il pensiero di Sarri sulla necessità di aggiungere un portiere che possa per 4 mesi sostituire Carnesecchi. Sarebbe un’idea prendere un portiere in prestito per un anno. Al netto dell’affidabilità di Reina, può sempre capitare un infortunio. Torreira? E’ ideale per muoversi davanti la difesa, Marcos Antonio potrebbe giocare anche in un ruolo diverso da quello del regista. Averne uno in più bravo in quel settore del campo sarebbe importante».