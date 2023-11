Oddi a Radiosei: «La Coppa Italia con le big in estate? Può favorire i club meno importanti»

Oddi, l’ex biancoceleste ha parlato a Radiosei soffermandosi in modo particolare sulla Coppa Italia e non solo

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha rilasciato alcune dichiarazioni su diversi temi tra cui la Coppa Italia

PAROLE – Le denuncia di Sarri sui calendari? Si gioca troppo, ora devi avere tanti giocatori in organico per poter gestire al meglio gli impegni. Le spese per i club, oggi, sono diverse rispetto al passato, è difficile tornare indietro con delle riforme. Devi giocare per forza tante partite e sperare che arrivino offerte importante per i tuoi calciatori. E’ tutto un insieme di cose che fa in modo di privilegiare i diritti televisivi. Da lì la necessita di aggiungere gare, tournée e competizioni inutili. La Coppa Italia con le big d’estate? Sarebbe una buona cosa per i club meno importanti che avrebbero modo di avere visibilità ed incassi, ma dal punto di vista del calendario non cambierebbe molto. I giocatori possono farsi male contro squadre di serie C. Il calcio ormai è in mano ai soldi, prima era totalmente diverso. Sarri dice che il derby ti rovina? E’ sempre stato così, quando lo perdi ti stronca e non vedi l’ora di rigiocarlo. A volte, poi, tra tifosi ci sono anche delle esagerazioni. Quando perdevo questa gara a volte neanche uscivo di casa per evitare discussioni (ride, ndr)