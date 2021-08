Obiettivo imbattibilità: la Lazio vuole mantenere il record casalingo

Escludendo le neo promosse, Lazio e Inter sono le uniche le due squardre imbattute in casa nel 2021, contro lo Spezia per mantenere il record

Record di imabattibilità. La gara contro lo Spezia potrebbe far proseguire o far decadere un record che solo Lazio e Inter detengono.

I biancocelesti e i neroazzurri infatti, se non si tengono in considerazione le neopromosse, sono le uniche due squadre in Serie A a non esser state ancora mai battute tra le mura di casa. Nel primo turno di campionato l’Inter ha confermato questo record battendo il Genoa, ora tocca alla Lazio.

Tra poche ore ci sarà la prima all’Olimpico valevole per la seconda giornata di campionato contro lo Spezia. È tempo di record, da consolidare o da spezzare, questo sarà il campo a dirlo.