Nuytinck su Tudor: «A Udine momento difficile! Mai sbocciato il feeling con il tecnico. Il motivo…»

Bram Nuytinck, ex difensore di Udinese e Sampdoria, ha parlato del rapporto mai sbocciato con l’ex tecnico biancoceleste. Le sue parole

Un rapporto mai sbocciato tra Bram Nuytinck e Igor Tudor. Proprio il difensore in forza al NEC, peraltro una vecchia conoscenza del calcio italiano avendo militato sia nell’Udinese che nella Sampdoria, ha parlato del feeling con l’ex tecnico della Lazio in un’intervista a Gianlucadimarzio.com:

«Perfino a Udine ho avuto un momento difficile: con Tudor, che ci ha allenato in due riprese, non è mai scattato il feeling. La prima volta, nel 2018, urlava molto, era duro. Ricordo una litigata con Seko Fofana in allenamento: lo ha allontanato dal campo. La squadra aveva bisogno di uno shock: è subentrato a quattro partite dalla fine ed eravamo in difficoltà. Allora non lo capivo, con il tempo ho metabolizzato. Alla fine ci siamo salvati, lui è andato via ed è tornato l’anno dopo, in circostanze simili. Stesso copione: approccio duro e salvezza.

Fu confermato per la stagione successiva e in estate mi comunicò che non mi voleva più in squadra. Vi racconto: l’ultimo giorno di mercato mi chiama la dirigenza: ‘Bram, ti abbiamo venduto in Ligue 1. Ci dispiace, ma non sei nei piani dell’allenatore. In bocca al lupo‘. Non volevo crederci: sapevo di poter aiutare ancora l’Udinese. Infatti ho rifiutato l’offerta e sono stato fermo in panchina per mesi. Finché dopo dieci giornate Tudor è stato esonerato. Al suo posto è arrivato Gotti e con lui è da subito scattato qualcosa di speciale: alla sua prima panchina mi ha rilanciato da titolare ed è stato fantastico. Lo ringrazio: sono rimasto altri tre anni all’Udinese anche grazie a lui».