Nuove possibilità per la medicina telematica

Gli appuntamenti medici online stanno diventando sempre più fattibili e comuni.

Probabilmente saranno un modo di visitarsi sempre più diffuso nel futuro: la convenienza, l’accessibilità e il rapporto costo-efficacia della telemedicina la renderanno una parte vitale dell’assistenza medica completa nell’era digitale. Dopo tanti sviluppi in vari ambiti tecnologici, di intrattenimento e di videogiochi come anche quelli di fortuna e slot gratis, finalmente anche la sanità potrà beneficiare di alcune opportunità offerte dal progresso.

I pazienti possono ricevere cure dalla comodità della loro casa, e i medici possono vedere i pazienti da qualsiasi luogo sia più conveniente per loro. Soprattutto per i pazienti nelle zone rurali, o quelli che non hanno facile accesso all’assistenza sanitaria di qualità, la telemedicina può essere una grande opzione.

La telemedicina si dimostra efficace anche quando l’accesso alle visite mediche regolari e di persona è limitato a causa di emergenze, come nel caso di un’epidemia di malattie infettive; le visite virtuali offrono ai medici l’opportunità di esaminare e classificare i pazienti, mitigando il rischio di contagio.

Inoltre ci sono molti tipi di problemi clinici che non richiedono visite di persona, come i check-up di alcune condizioni croniche e le visite di salute comportamentale.

Oggi i pazienti sono più informati su quando e come usare la telemedicina. Anche i dati demografici stanno cambiando, poiché stiamo iniziando a vedere più pazienti anziani che si rivolgono alla telemedicina; quindi la telemedicina non è solo per i pazienti più giovani che tendono ad essere più esperti di tecnologia.

La tecnologia sta migliorando ogni giorno, dando ai fornitori virtuali la possibilità di controllare orecchie e battito cardiaco a distanza. C’è da aspettarsi che, man mano che la tecnologia continua a progredire, le possibilità di ciò che saremo in grado aumenteranno ancora.

Visitare un medico online non è proprio la stessa cosa che andare in un ufficio, e la telemedicina di successo richiede sia un uso abile della tecnologia che chiare capacità di comunicazione.

Ci sono alcune sfumature di cui sia i pazienti che i medici dovrebbero essere consapevoli per garantire una visita di successo. Per esempio, più informazioni un paziente può condividere durante una visita a distanza, meglio è. Soprattutto nel caso che il paziente venga visitato per la prima volta.

I materiali supplementari possono anche facilitare un’efficace comunicazione digitale sulla salute. Potrebbe essere richiesto ai pazienti di dover scattare foto e aggiungerle alla loro visita, il che può essere particolarmente utile per determinate condizioni.

Più un paziente è disponibile sulla sua malattia o disturbo, migliore sarà la visita e il risultato. Spesso sono i semplici dettagli che un paziente potrebbe pensare siano irrilevanti che possono far luce sul problema.

Le basi di una buona connessione, l’impostazione e l’illuminazione sono anche una parte importante per una telemedicina di successo.

Per esempio, il segnale WiFi dovrebbe essere forte, e l’illuminazione posizionata bene per la valutazione, senza nessun altro intorno. Il giusto approccio e la comunicazione da parte dei fornitori possono anche essere critici per costruire la fiducia con un paziente.

Proprio come con le visite mediche di persona, è importante che ci sia una chiara comunicazione tra il medico e il paziente prima, durante e dopo la visita.

Poiché la telemedicina è diventata così visibile di recente, è probabile che sia i pazienti che i professionisti medici la accettino sempre più come una componente indispensabile dell’assistenza sanitaria completa.