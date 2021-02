Novità sul caso tamponi: possibile inibizione per Lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito potrebbe essere deferito per lo scandalo legato al caso tamponi di qualche mese fa

Una novità non molto piacevole per la Lazio riguardo al caso tamponi. Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente del club Claudio Lotito rischierebbe l’inibizione.

Il patron biancoceleste ha presentato una ricca documentazione per dimostrare l’innocenza del club e la responsabilità dei medici della ASL di Avellino. Tuttavia, la Procura Federale della FIGC sembra intenzionata a procedere con un ulteriore deferimento sia per Lotito che per il personale medico e, questo, potrebbe portare all’inibizione. La sua durata è ancora da quantificare.