Noslin Lazio, passo avanti decisivo per l’attaccante: manca solo una cosa. TUTTI i dettagli sui nomi di mercato

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Setti cerca di vendere Noslin entro il 30 giugno per motivi di bilancio, il patron della Lazio, Lotito cerca di abbassare le pretese con un countdown che ormai volge al termine. Ci siamo per l’acquisto del giocatore tra i protagonisti della salvezza con Baroni in panchina.

Il passo in avanti è stato fatto ieri, la fumata bianca è dietro l’angolo. Circa 15 milioni di euro per l’attaccante, utilizzabile anche in tutte le posizioni della trequarti.