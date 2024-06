Noslin Lazio, la MOSSA di Lotito: COSI’ mette pressione a Setti. Ora la trattativa può ACCELERARE

Noslin Lazio, la mossa di Lotito per chiudere l’affare: così il presidente mette pressione al Verona. Si cerca di accelerare la chiusura

Come scrive Il Messaggero, negli ultimi giorni c’è stata una nuova chiamata tra Lotito e il presidente del Verona Setti per cercare di trovare una quadra all’affare Noslin. Il presidente gialloblù non si discosta però dalla sua richiesta di 18 milioni di euro, ma in casa Lazio studiano una strategia.

C’è infatti l’accordo per l’arrivo di Dia in biancoceleste, una mossa che consente ai capitolini di cautelarsi ma anche di mettere pressione in qualche modo all’ambiente gialloblù. Il senegalese può essere un’opzione di livello per regalare un altro rinforzo a Baroni dopo Tchaouna.