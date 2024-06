Noslin Lazio, c’è la CONTROPARTITA per chiudere col Verona! LUI sul piatto, nome a sorpresa

Noslin-Lazio, l’affare si infiamma: spunta Cancellieri come contropartita per chiudere l’affare con il Verona

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio sta accelerando per chiudere la trattativa con il Verona per Noslin, attaccante individuato dal club biancoceleste e approvato da Baroni per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Il club scaligero chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, Fabiani ne mette sul piatto 12 bonus inclusi. L’inserimento di una contropartita (Cancellieri favorito su Akpa Akpro) potrebbe essere la chiave di volta per concludere l’affare.