Lazio Women, le parole di Visentin dopo la vittoria sul Chievo

Intervenuta ai canali ufficiali biancocelesti, Noemi Visentin, attaccante della Lazio Women, ha commentato in questi termini la vittoria sul Chievo Women:

«Mi mancava tanto trovare la via del gol. Ho dato il massimo per siglare questa doppietta, finalmente sono tornata. Mi auguro di arrivare con più gol possibili alla fine del campionato per offire il mio contributo alla squadra. Ci aspettavamo un secondo tempo del genere da parte delle nostre avversarie, noi non siamo riusciti a proseguire sulla strada del primo tempo nel quale abbiamo approcciato bene. Forse c’è stato qualche componente come il caldo e la stanchezza che ci ha portato ad abbassare il ritmo. Abbiamo ottenuto tre punti che pesano tanto. Ci aspettano cinque finali, dobbiamo vincerle tutte».