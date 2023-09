Nieuwkoop (Feyenoord): «Sarà un bel girone con grandi club»

Nieuwkoop, il calciatore olandese fa una panoramica sul girone di Champions del Feyenoord che comprende anche la Lazio

Ai microfoni di RTV Rijnmond ha parlato il calciatore olandese Nieuwkoop, il quale fa una panoramica del girone di Champions che comprende anche la Lazio

PAROLE – Tutto sommato, è un gruppo molto bello, con grandi nomi e grandi club. Inoltre, sono stadi magnifici in cui giocare. Penso che tutte le partite saranno bellissime. Naturalmente spicca il nome dell’Atletico Madrid. L’ingresso in campo, l’inno della Champions League, sono momenti che non si dimenticano mai