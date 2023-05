Zaniolo, reazione shock dopo l’espulsione – VIDEO

Nicolò Zaniolo, esterno del Galatasaray ed ex Roma, è stato espulso ieri dopo un brutto intervento contro l’Istanbulspor: reazione shock

Non procede benissimo l’avventura di Nicolò Zaniolo al Galatasaray. L’ex Roma è stato infatti espulso ieri a soli 7 minuti dal suo ingresso in campo per un brutto fallo ai danni di un calciatore dell’Istanbulspor.

Reazione shock del classe ’99 che ha sferrato pugni e calci alla struttura che conduceva agli spogliatoi.