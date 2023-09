Nicolini: «Marcos Antonio? Lo staff della Lazio ha inciso sul suo rendimento»

Nicolini: «Marcos Antonio? Lo staff della Lazio non lo ha aiutato» Le parole del preparatore

Intervistato da Tv Play, Carlo Nicolini, preparatore dello Shaktar Donetsk, ha parlato anche di Marcos Antonio, ex giocatore della Lazio e del club ucraino.

LE PAROLE- Marcos Antonio ha qualità, ma non era pronto per il salto in Italia. Bisogna capire lo staff della Lazio quanto ha o non ha inciso nel metterlo nelle condizioni di essere al massimo