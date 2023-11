Nicolae (Ds Vejle): «Isaksen ha bisogno di tempo. La Lazio è una grande piazza». Le sue parole sul biancoceleste

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Marius Nicolae, ds del Vejle in Danimarca, ha parlato direttamente dal TransferRoom Summit a Estoril, in Portogallo. Soffermandosi, in particolare, sull’arrivo di Guastav Isaksen dal Midtjylland alla Lazio. Le sue parole.

PAROLE– «Negli ultimi anni le squadre in Italia vengono a fare shopping in Danimarca, Isaksen è stato un colpo del Midtjylland. Ha bisogno di tempo: i giocatori danesi vivono una vita tranquilla a casa, senza pressioni. La Lazio è una grande piazza, ha bisogno di tempo. Ha grandissime qualità, in Danimarca faceva impazzire tutti ».