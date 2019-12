Nicchi: «La VAR ha portato giustizia, non volerla è come darsi la zappa sui piedi»

L’ex arbitro Marcello Nicchi ha parlato della VAR e di quanto sia importante averla in un’intervista al Corriere dello Sport

Molti ancora sono i discorsi che si fanno intorno alla VAR: questa tecnologia divide ancora nel mondo del calcio, dai tifosi agli addetti ai lavori. Al riguardo Marcello Nicchi, ex arbitro di Serie A, ha detto la sua al Corriere dello Sport:

«La Var ha portato giustizia nel calcio, aiuta gli arbitri a sbagliare meno, non a raggiungere la perfezione perché è impossibile. E se su 100 decisioni, se ne sbagliano soltanto due, nessuno può dire che non funzioni. Se tutto il mondo chiede di implementare i campionati con la tecnologia, non volerla è come darsi la zappa sui piedi. Var Room? Con il presidente federale confidiamo di dare il via alla fase sperimentale prima della fine del campionato, così da essere pronti al via della nuova stagione. A Coverciano si lavora intensamente per questo».