Ngonge Lazio: sul centrocampista in uscita dal NAPOLI c’è anche la Roma, le ULTIME

Ngonge Lazio, anche la Roma avrebbe messo gli occhi sul centrocampista in uscita del Napoli, accostato ai biancocelesti

Cyril Ngonge è uno dei calciatori in uscita dal Napoli: il centrocampista dovrebbe lasciare negli ultimi giorni di mercato i partenopei e il suo nome è stato accostato anche al calciomercato Lazio, che però ha deciso di fare un passo indietro visto che la priorità è Folorunsho – anche lui in uscita dai partenopei – e nel reparto è coperta.

Ma il suo futuro potrebbe essere nella Capitale lo stesso: come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma infatti lo avrebbe preso in considerazione in caso di addio di Dybala. Oltre ai giallorossi c’è anche il Bologna, che deve sostituire l’infortunato Cambiaghi.