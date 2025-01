Ngonge Lazio, un’occasione che ritorna. Continua a “bussare” a Formello: sfida ad altri due club? Le ultimissime

Ngonge Lazio, un’occasione che ritorna costantemente per i biancocelesti. Il giocatore continua ad offrirsi: su di lui altre due squadre

Come spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio continua a tenere sotto controllo le possibili occasioni per rinforzarsi in entrata. Il club biancoceleste non molla Cyril Ngonge, che continua ad offrirsi ai capitolini visto il poco spazio trovato fin qui con il Napoli.

Il giocatore vorrebbe cambiare aria e, per questo, sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club, in primis Como e Club Brugge. Sfida all’orizzonte? Quel che è sicuro è che la sua avventura con i campani sembra giunta al termine.