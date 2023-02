Verona, Ngonge a DAZN: «Felice dell’impatto che ho avuto, la Lazio non è semplice da affrontare»

Ngonge, centrocampista del Verona, ha analizzato il pareggio del Verona contro la Lazio nell’immediato post-partita

Intervistato da DAZN al termine di Verona-Lazio, Ngonge si è detto felice dell’impatto avuto e del punto conquistato:

«Sono contento di essere l’MVP della partita all’esordio da titolare in questo nuovo stadio. Molto bello segnare in Serie A con il Verona, per me è stata una grande emozione. Ho saputo che avrei giocato titolare oggi due giorni prima della partita, ero contento e mi sono fatto trovare pronto. La Serie A è più fisica del campionato olandese o belga, allenamenti molto duri che mi hanno permesso di essere subito pronto. Il punto conquistato è molto importante per noi, dobbiamo avere energia e mentalità, la Lazio non è un avversario facile ma noi qui diamo tutto. L’obiettivo è la salvezza, ogni punto è importante per restare in Serie A».