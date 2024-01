Neuhaus Lazio, frenata per il centrocampista del Gladbach: le ultime sulla situazione di mercato

Novità per quanto riguarda Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Moenchengladbach, finito nei radar della Lazio.

Arrivano però notizie non positive dalla Germania, come riporta Bild, secondo il quale il club tedesco non vorrebbe privarsi del giocatore in questa finestra di mercato. Il no secco arriva direttamente dal direttore sportivo dei tedeschi, Nils Schmadtke, che ha affermato: «No, Neuhaus fa parte di questa squadra»