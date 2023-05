Nesta: «Inzaghi allenatore? Quando eravamo alla Lazio...»

L’ex difensore biancoceleste ha commentato l’ascesa dell’attuale tecnico dell’Inter

Ospite della Milano Football Week, Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio, ha parlato anche del suo ex compagno, Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter.

LE PAROLE- Se alla Lazio si vedeva che sarebbe potuto diventare allenatore? No. Era un attaccante classico, era egoista pensava solo a far gol. Non ci avrei scommesso sinceramente. Differenze tra Simone e Pippo? Il primo era più bravo tecnicamente, ma l’altro in area di rigore era un fenomen