Nervo: «Inesistente il rigore dato alla Lazio. Periodo difficile per il Bologna»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo Nervo, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio del match tra Bologna e Lazio. Le sue dichiarazioni

Carlo Nervo, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio del match perso dal Bologna contro la Lazio.

LAZIO-BOLOGNA – «Penso abbiano ragione. Fino a due mesi fa il Bologna aveva altre ambizioni. E’ un periodo difficile, però bisogna lottare. Contro la Lazio ho visto un rigore inesistente, ma non c’è stata una reazione, ed è questo il problema. La società è solida, la squadra non può pensare di retrocedere. Il malumore dipende proprio da tutto questo. Ogni giocatore al 10 del mese guadagna i soldi e non ci possono sempre essere alibi, che in questo momento sono gli infortuni. Sono troppe giornate che perdiamo».