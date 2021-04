Paolo Negro: «La Lazio e lo scudetto del 2000? Lo dissi a mia moglie»

Paolo Negro, ex giocatore biancoceleste e vincitore dello scudetto del 2000, ha parlato di quella giornata storica. Il suo racconto

Sulle pagine de Il Cuoio, Paolo Negro, ex biancoceleste, ha raccontato lo scudetto del 2000 vinto dalla Lazio.

SCUDETTO 2000 – «Io ero tra quelli che pensava che avremmo vinto. Il giorno precedente, prima di andare in ritiro e di uscire da casa, mi sono girato verso mia moglie e le ho detto: “Io credo ai miracoli, domani porta la macchina fotografica allo stadio”. Non so perché ma ci credevo, ero convinto che avremmo vinto».