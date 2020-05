Negro: «Tornare alla Lazio? Abito all’Olgiata ci andrei in biciletta»

Negro, l’ex capitano della Lazio ha parlato delle cause del suo addio ma ha aperto la porta ad un possibile ritorno in futuro

Paolo Negro tornerebbe alla Lazio, non riuscirebbe mai a dire di no alla sua squadra del cuore. A dirlo proprio lui in un’intervista rilasciata a Il Corriere di Roma.

«Ci fu un malinteso tra me e la nuova società con il suo arrivo. Ero il capitano ed ero io che dovevo affrontare certe situazioni con il presidente: situazioni che hanno fatto sì che andasse così. Tornare? Alla Lazio non potrei mai dire di no. Abito all’Olgiata, ci andrei in bicicletta. Nel frattempo mi godo la famiglia e controllo i miei investimenti immobiliari. Il campo mi manca: sono un allenatore, ma evidentemente sarò antipatico a qualcuno».