Negri: «Alla Serie A mancano le fiammate, solo Milinkovic...»

L’ex attaccante italiano Negri ha parlato delle differenze tra la Serie A e gli altri top campionati Europei

Marco Negri, ex attaccante italiano che con i Rangers ha vinto il campionato nel 1998 segnando 32 reti, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle differenze tra la Serie A e gli altri top campionati europei.

SERIE A – «Ogni torneo ha le sue caratteristiche: Liga tecnica, Premier intensa, Bundesliga fisica, Ligue 1 frizzante. E Serie A strategica. Come una partita a scacchi, ma manca la fiammata. Se non di qualche singolo: Leao, Milinkovic con il tacco, Kvara. E poi la velocità di trasmissione palla: da noi è normale, così hai tempo per chiudere. Ma se la palla va più veloce, come in Inghilterra, la mossa di chiusura salta».