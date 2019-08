Nedved: «Tra i miei ricordi più belli, uno è legato alla Lazio…»

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha rilasciato un’intervista in cui si è soffermato anche sugli anni alla Lazio

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Lega Calcio, in cui ha citato anche la Lazio e gli anni trascorsi nella Capitale: «I miei tre ricordi più belli da calciatore? Il primo è senza dubbio legato alla Lazio, quando sono arrivato in Italia. Nuovo paese, nuova esperienza: è stato bello. Mi piaceva giocare a Roma, e poi abbiamo anche vinto lo scudetto. Gli altri sono l’anno in cui sono arrivato alla Juventus, in cui abbiamo vinto lo scudetto all’ultima giornata il 5 maggio, e nel 2009 quando ho disputato l’ultima partita in carriera contro la Lazio». Poi, un retroscena sul suo cognome: «Il mio cognome è Nedved, in Repubblica Ceca significa Orso, che rappresenta anche un po’ il mio carattere: brontolone, chiuso, ma anche forte. Mi è stato insegnato che i risultati si ottengono lavorando e soffrendo. In questo mi sento molto ceco e ne sono orgoglioso».