Ndour Lazio, Fabiani prova ad inserirsi tra il centrocampista e la Fiorentina: ma Commisso è in vantaggio

Ndour Lazio, i biancoceleste ci provano per il centrocampista di proprietà del PSG in prestito al Besiktas. Le ultime

Sfumato Cesare Casadei, promesso sposo del Torino, il calciomercato Lazio ha poco più di 24 ore per trovare il centrocampista richiesto da Baroni. Come riportato da Il Messaggero, l’ultima idea porta a Cher Ndour, classe 2004 di proprietà del PSG ed in prestito al Besiktas.

Al momento, la Fiorentina è in vantaggio con un’offerta di 5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Fabiani prova ad inserirsi.