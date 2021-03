Nazionali, anche la Lazio ricorda gli impegni dei suoi giocatori FOTO

Con un post sul proprio profilo Twitter, la Lazio ha voluto ricordare i giocatori biancocelesti impegnati con le Nazionali questa sera

Questa sera torna in campo la Nazionale Italiana nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 contro la Bulgaria: in serata, anche altre partite di qualificazione sono in programma. In questi match, diversi giocatori della Lazio saranno impegnati in campo e anche la società ha voluto ricordarlo sui social.

«Oggi 5 biancocelesti in campo in gare internazionali» ha scritto il club biancoceleste su Twitter, dove ha mostrato alcune foto di questi calciatori.