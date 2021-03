Nazionali Lazio: Immobile in gol allo scadere, bene Strakosha

Nazionali Lazio: in campo questa sera Immobile, Acerbi e Strakosha. Ecco come sono andati gli impegni dei biancocelesti

Questa sera si sono disputati gli ultimi impegni dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. In campo per la Lazio Ciro Immobile, Acerbi e Strakosha. L’attaccante biancoceleste ha giocato una gara poco esaltante, condita però dal gol all’ultimo istante su calcio di rigore.

Pochi minuti per Acerbi, entrato in campo all’89’ della gara terminata poi 2 a 0 per gli azzurri. Clean sheet per Strakosha contro il San Marino, nel 2 a 0 finale.