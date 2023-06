Nazionali, Cancellieri in campo nel finale di Francia-Italia. L’attaccante biancoceleste è entrato al 75′ del match

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni nelle rispettive Nazionali dei biancocelesti:

COMUNICATO– «Prima amara per l’Italia Under 21, sconfitta dalla Francia al debutto dell’Europeo Under 21. Un k.o. pieno di recriminazioni per gli azzurrini di Nicolato.

Kalimuendo e Barcola rendono vano il momentaneo 1-1 di Pellegri, in campo dal 75′ anche Matteo Cancellieri: l’attaccante nel finale è andato vicino al gol del 2-2.

Per il classe 2002 è stata la presenza numero 9 con l’Under 21, impegnata ora domenica alle 18:00 contro la Svizzera»