Nazionale, si prepara l’Europeo: Spalletti vola a Londra. Tutti i dettagli

Sarà un lunedì intenso e importante per la nazionale italiana in vista dell’Europeo dell’estate in Germania. Spalletti volerà a Londra, dove parteciperà alla cerimonia di assegnazione dei premi Best Fifa Awatd 2023 e si giocherà il titolo con Guardiola e Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, una delegazione federale invece raggiungerà Iserlhon, località tedesca a una trentina di chilometri da Dortmund, prescelta come base del ritiro azzurro durante l’Europeo in Germania

Giovanni Valentini (vice segretario e responsabile area commerciale), Mauro Vladovich (dirigente Club Italia) ed Emiliano Cozzi (segretario della Nazionale) incontreranno anche il sindaco di Iserlhon. Il viaggio sarà utile per studiare la logistica legata a Casa Azzurri e al Centro Media per l’attività dell’Italia. Dovrebbe arrivare già oggi l’ufficializzazione dell’intesa.