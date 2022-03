Nazionale, Sacchi spinge Immobile: «Deve giocare con la sicurezza che ha nella Lazio»

Arrigo Sacchi consiglia Ciro Immobile, che sarà la punta della Nazionale anche nei playoff Mondiali

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Ciro Immobile in ottica Nazionale.

LE PAROLE – «Immobile deve giocare con la sicurezza che ha nella Lazio e restare lucido. Ricordo l’amichevole per i 50 anni Pelé, ero in panchina con Beckenbauer. Azione sulla destra, Pelè, a 50 anni, scattò da sinistra e, 5 passaggi dopo, era sul pallone. Un giorno dissi a Immobile. “Non pretendo che leggi l’azione in anticipo di 5 passaggi, come Pelè, ma non inseguire sempre il pallone”».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU CALCIO NEWS 24