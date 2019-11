Nazionale, Prandelli: «Immobile e Belotti? Difficile scegliere»

Nazionale, l’ex ct azzurro Cesare Prandelli dice la sua sul ballottaggio Immobile-Belotti ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

La doppietta e l’assist di ieri sera durante Italia-Armenia ha rafforzato le qualità di Ciro Immobile. Un tema molto caldo in materia azzurra è il ballottaggio fra il centravanti della Lazio e Andrea Belotti. Ecco cosa pensa Cesare Prandelli del ballottaggio fra i due ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

«Immobile e Belotti sono differenti ma complementari. In alcuni incontri potrebbero giocare contemporaneamente. Immobile conosce maggiormente il 4-3-3, mentre Belotti è una attaccante importante che crea un punto riferimento. Io li vedrei bene insieme in campo ma gran parte dipende dagli esterni. Se questi giocano in maniera molto offensiva, è complicato scegliere.»

