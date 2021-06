Nazionale, gol per Immobile. In campo anche Acerbi

Immobile e Acerbi protagonisti anche con la maglia della Nazionale. Il bomber della Lazio trova anche la via della rete

Continuano gli esperimenti in casa Italia in vista degli Europeo, che prenderanno il via l’11 giugno con il match contro la Turchia. Oggi il test con la Repubblica Ceca, vinta per 4-0. Tra i protagonisti anche Immobile e Acerbi.

L’attaccante ha trovato la via del gol, sbloccando il risultato nel primo tempo. Di Barella, Insigne e Berardi gli altri gol. Mezz’ora scarsa invece per il difensore, entrato al 63′ al posto di Chiellini.