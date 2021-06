L’esterno della Nazionale italiana Alessandro Florenzi ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole del giocatore

OLIMPICO DI ROMA – «Manca a tutti tornare con i tifosi anche se sono pochi su 80.000, bella emozione in un campo che mi ha dato tanto e visto crescere, speriamo di fare una bella gara con una vittoria».

FRANCIA – «Hanno il giocatore piu forte del torneo, sono favoriti e lo dice il Mondiale vinto però vincere non è scontato in una competizione dove i dettagli fanno la differenza. Ci sono altre nazionali forti e tra quelle ci siamo anche noi, sarà dura con squadre pronte ma speriamo di fare un buon Europeo».

CRESCITA – «Un anno di esperienza in più, un anno dove ho vissuto un bel periodo come tutti che sono in nazionale. La Roma in semifinale e l’Inter che ha fatto grandi partite, siamo più arricchiti di conoscenza tra noi e allenamenti. Ora si inizia a fare sul serio e da venerdi dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo non vediamo l’ora di scendere in campo».

