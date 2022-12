Napolitano: «Non guardiamo la classifica e continuiamo a lavorare così»

Luca Napolitano, centrocampista della Lazio Primavera, ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia. Le sue parole

PAROLE – «Floriani ha messo al centro un bel cross, io sono arrivato leggermente in ritardo, ma sono stato bravo a crederci. Sono riuscito a vincere un rimpallo con il portiere depositando poi il pallone in rete. Sono entrato quando eravamo sotto di due gol, con la squadra abbiamo reagito cambiando modulo e andando a prenderli alti per non farli giocare. Dopo queste vittorie abbiamo fatto maggiormente gruppo. Non dobbiamo guardare la classifica, ma continuare a lavorare in questo modo. Il gol lo dedico ai miei giocatori».