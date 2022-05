Napoli, Spalletti provoca: «Tutti ci mettevano dietro la Lazio...»

L’allenatore del Napoli Spalletti lancia una provocazione sulla posizione in classifica della squadra azzurra

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa in vista della partita contro il Genoa ha lanciato anche una provocazione sulla posizione in classifica della squadra azzurra.

CLASSIFICA – «Ho trovato aria d’indifferenza che forse è peggio della contestazione. In certi momenti mi sembrava di essere da solo a credere in questo Napoli. Nel frattempo qualcosa è cambiato e ora mi sento meno solo. Riprendiamo le griglie Champions fatte dai giornali. Tutti ci mettevate settimi dietro a Lazio e Roma. Poi sono cambiate tante cose visto che tutti speravate nello scudetto».

