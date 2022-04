Napoli, Spalletti fa mea culpa: «Prendo atto di ciò che accade, responsabilità mia»

L’allenatore del Napoli Spalletti ha parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Empoli

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni di DAZN ha commentato l’incredibile sconfitta degli azzurri in casa dell’Empoli per 3-2 dopo essere stati in vantaggio di due gol.

MEA CULPA – «Prendo atto di quello che accade poi chiaro che immaginarsi un finale di questo genere diventava difficile, sono partite in cui gli avversari continuano a lottare fino alla fine, sul finale abbiamo perso attenzione, facendo errori per il nostro livello troppo banali, se la squadra questa qui la responsabilità è dell’allenatore».

FUTURO – «Il mio futuro verrà valutato poi, dobbiamo ancora giocare delle partite che valgono per la valutazione della dirigenza, della società e per la qualificazione alla Champions».