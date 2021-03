Napoli, Ospina: «Tra pochi giorni a disposizione, è solo una contusione»

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato dopo lo spavento per l’infortunio alla mano: ci sarà contro la Lazio il 22 aprile

David Ospina, portiere del Napoli, parla del suo infortunio ai microfoni di ESPN. Sospiro di sollievo per i tifosi azzurri e per Rino Gattuso: nessuna frattura alla mano ma solo una forte contusione per il portiere colombiano, che ci sarà anche per il match contro la Lazio del prossimo 22 aprile. Ecco le sue parole.

«Non è nulla di grave, tra pochi giorni torno a disposizione. Non c’è frattura, solo una forte contusione».