Il Napoli prepara il ricorso per Osimhen: c’è il precedente Immobile

Il Napoli ha chiesto il ricorso per Osimhen, squalificato per due giornate dopo l’espulsione contro il Venezia. Punta sul precedente Immobile

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per due giornate Victor Osimhen dopo l’espulsione contro il Venezia per la reazione su Heymans. Restando così le cose, l’attaccante salterà il big match contro la Juventus ma il Napoli ha già annunciato che farà ricorso per ridurre le giornate di stop.

Come riportato da Il Mattino, il club partenopeo potrebbe puntare su un precedente legato a Ciro Immobile. Nello scorso campionato, l’attaccante della Lazio colpì Vidal con una manata e venne punito con una sola giornata di squalifica. Un trascorso che potrebbe andare a favore di Osimhen.