Napoli, le ultime verso la Lazio: Anguissa e Lobotka lavorano in campo

Il Napoli si è allenato in vista della partita di domenica contro la Lazio: gli aggiornamenti

Dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Barcellona, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno in vista della partita di domenica contro la Lazio. Questo il report pubblicato dal club azzurro sulla seduta di allenamento:

«Il gruppo che è sceso in campo ha svolto defaticante in palestra. Il resto della squadra ha svolto lavoro di potenza aerobico, combinazioni con conclusioni in porta ed esercitazione tecnico tattica. Tuanzebe lavoro in palestra. Lozano, Anguissa e Lobotka lavoro personalizzato in campo. Malcuit terapie».