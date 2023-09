Napoli-Lazio, le parole di Provedel alla vigilia: ecco il pensiero dell’estremo difensore

Intervistato dai microfoni ufficiali del club, Ivan Provedel ha parlato dell’impegno di campionato della Lazio contro il Napoli.

SFIDA AL NAPOLI- Serve una partita perfetta, nel senso che dovremmo fare al meglio quello che ci viene chiesto dal mister per portare a casa punti. Cercheremo di soffrire il meno possibile per cercare di sfruttare le loro mancanze.

SCONFITTE NELLE PRIME DUE – Sarà un campionato equilibrato. Si possono fare e perdere punti contro chiunque, se non sei al top. Noi abbiamo dimostrato di non essere al top e di non aver fatto le cose al top ed è giusto cosi. Le due sconfitte serviranno a tutta la squadra per lavorare a testa bassa e migliorare cosi da far arrivare punti e risultati per continuare un cammino positivo.

VITTORIA DELLO SCORSO ANNO– Ogni partita è a se. Loro sono i campioni e sono nuovamente i favoriti per la vittoria finale. Questo non deve metterci timore, ma deve farci capire quanti siano bravi e quanto dovremo essere attenti. Noi abbiamo un percorso di crescita da fare e passerà da domani. Faremo di tutti per portare a casa punti

GIRONE CHAMPIONS- Girone difficile perchè è la Champions League. Non ci sono gironi facili. Noi dovremo fare il nostro meglio, sapendo che dovremo dire la nostra e potremmo giocarci le nostre carte per passare il turno

NUOVI ARRIVI IN PORTA- Si stanno inserendo bene, non è facile. I ragazzi si son presentati con grande disponibilità e spirito positivo. Gigi Sepe lo conoscevo e conosce il mister, Mandas è un bravissimo portiere, ma avrà bisogno di tempo per integrarsi. Sono entrambi ottimi portieri.