Napoli-Lazio, i precedenti con l’arbitro Pairetto. Ecco quando il direttore di gara ha arbitrato la squadra biancoceleste

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i precedenti col direttore di gara, Pairetto, che arbitrerà la sfida contro il Napoli. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «La designazione arbitrale per la venticinquesima giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Napoli-Lazio al signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. L’arbitro piemontese ha già diretto la Prima Squadra della Capitale in 13 precedenti: score positivo, con nove vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Secondo incrocio stagionale tra i biancocelesti e il fischietto di Nichelino che in questa stagione ha già diretto gli uomini di Sarri nella vittoria esterna contro il Sassuolo (0-2)»