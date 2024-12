Napoli Lazio, ecco dove sarà trasmessa la partita del Maradona in diretta tv e streaming

Dopo la vittoria della Lazio in Coppa Italia all’Olimpico contro il Napoli di Conte, la squadra di Baroni si prepara ad affrontare un altro big match contro i partenopei al Maradona. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn. Fischio d’inizio programmato per le ore 20.45.