Napoli Lazio, Bonanni: «I risultati parlano chiaro. Ecco come escono da questa doppia sfida i biancocelesti»

Napoli Lazio, l’ex calciatore biancoceleste Massimo Bonanni ha parlato così della doppia vittoria della squadra di Baroni contro quella di Conte

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24, Massimo Bonanni ha parlato così della doppia vittoria della squadra di Baroni contro il Napoli:

PAROLE – «I risultati hanno parlato chiaro in entrambe le partite e hanno dimostrato che la Lazio ha giocato in maniera propositiva. Specialmente al Maradona ha giocato una grande partita, ma gli azzurri lotteranno fino alla fine per lo scudetto, invece i biancocelesti escono da questo doppio match compatti e completi. La Lazio si può considerare una squadra moderna perché sa correre, è una squadra molto fisica e cosa importante non smette mai di attaccare, con Baroni che ha nel suo arco delle armi non indifferenti quali Tavares o ad esempio Dele-Bashiru. La Lazio, come gioco e come idee tattiche, è impressionante e pazzesca e sta facendo benissimo».

