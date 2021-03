Napoli, ancora un grave infortunio per Ghoulam: rottura del crociato

Ancora guai per Faouzi Ghoulam, esterno del Napoli, che nelle sfida contro il Bologna ha subito un altro grave infortunio.

Non solo la Lazio nel campionato di Serie A si trova ad affrontare un’emergenza infortuni. Infatti, nella gara di ieri contro il Bologna, il giocatore del Napoli Faouzi Ghoulam è stato costretto ad uscire anzi tempo a causa di un infortunio.

Come riportato oggi da Sky Sport, è un altro stop grave per il giocatore, che ha riportato una rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo gli altri due gravi infortuni al ginocchio destro, l’algerino dovrà affrontare un altro periodo di lontananza dal campo. Questa mattina è stato già operato a Villa Stuart ed inizierà a breve le terapie per il recupero.