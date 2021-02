Napoli, Ghoulam positivo al Covid-19: il comunicato

Ghoulam è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore del Napoli rispetterà ora il periodo di isolamento: il comunicato

Neanche il tempo di sorridere per la guarigione di Fabian Ruiz, che il Napoli si ritrova a dover fronteggiare un nuovo caso di Covid-19. Questa volta si tratta di Faouzi Ghoulam, come comunicato dalla stessa società azzurra in una nota ufficiale.

«Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio».