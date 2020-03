Napoli, Gattuso: «Rinvio partite? Si gioca tutti o nessuno»

Il mister ha detto la sua dopo la vittoria per 2-1 sul Torino. Il match del San Paolo è stato giocato a porte aperte

Una Serie A spezzettata per via dell’emergenza Coronavirus che ha portato alla decisione da parte della Lega di rinviare tutti i match da giocare al Nord che erano previsti a porte chiuse. Tra le gare disputate però c’è stata anche Napoli-Torino finita 2-1 per i partenopei che, insieme a Lazio-Bologna, si è giocata con gli spettatori sugli spalti. Al termine del match Rino Gattuso ha detto la sua sulla questione rinvio ai microfoni di Sky:

«Rispetto per le persone morte e per quelle malate, penso però che o si gioca tutti o nessuno. Meglio giocare a porte aperte, ma se si decide di giocare a porte chiuse si deve giocare. Perché giocare fra due mesi potrebbe non essere la stessa cosa con le classifiche che sono diverse. Bisogna fare le cose con criterio».