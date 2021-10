Il Napoli batte il Bologna e aggancia al comando il Milan: intanto continua a far discutere la nuova indagine sulle plusvalenze sospette

Napoli al centro del mondo. Ma anche in vetta alla Serie A dopo la nona vittoria in dieci giornate che significa aggancio al Milan, per un paio di giorni vicino all’idea di starsene da solo sopra tutto e tutti.