Napoli, contatti con Inzaghi per il dopo Gattuso: la situazione

Nelle ultime ore il Napoli si sarebbe fatto sotto per cercare un nuovo allenatore: il prescelto sembra essere Simone Inzaghi

Il campionato continua ad andare avanti, con la lotta per il quarto posto che continua a farsi sempre più serrata. Nel frattempo, arrivano nuove incredibili voci di mercato: al centro dei rumors, però, ci sono gli allenatori.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, il Napoli sarebbe a caccia di un nuovo tecnico per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Simone Inzaghi. Gli azzurri avrebbero già avviato alcuni contatti con il mister piacentino, che al momento è in scadenza di contratto. La trattativa di rinnovo con la Lazio, però, sembra in fase avanzata: 2,5 milioni più bonus per tre stagioni. Tuttavia, l’offerta della società di De Laurentiis potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al presidente Lotito. Infatti, il club partenopeo sembra essere disposto a mettere sul piatto un triennale da 4 milioni a stagione. Una proposta ghiotta, ma che potrebbe anche essere rispedita al mittente: l’amore per la Lazio, infatti, potrebbe fare la differenza per Inzaghi.